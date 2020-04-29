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Руководители госорганов продолжают личные приемы граждан в Совете Министров

29.04.2020 08:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня на вопросы ответит министр образования Игорь Карпенко. Начало встречи - с 10 утра и только по предварительной записи.

 
 
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Сегодня на вопросы ответит министр образования Игорь Карпенко. Начало встречи - с 10 утра и только по предварительной записи.
 
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