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Страны ЕАЭС намерены создать евразийскую космическую группировку

29.04.2020 08:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Коллегия ЕЭК накануне одобрила глобальный кооперационный проект в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного зондирования Земли. Беларусь является одной из стран участниц Евразийской технологической платформы, благодаря которой стала возможна разработка документа. Межгоспрограмму намечено реализовать c 2021 по 2025 годы. На первом этапе предстоит объединить действующие и перспективные группировки спутников стран ЕАЭС.
На втором - создать единый информационный портал. Всего на орбитах летает примерно 500 спутников, занятых дистанционным зондированием. Уже в этом году планируют увеличить их численность до 1300. Благодаря данному проекту, уже совсем скоро к ним может присоединиться евразийская группировка.
 
 
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Коллегия ЕЭК накануне одобрила глобальный кооперационный проект в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе данных дистанционного...
 
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