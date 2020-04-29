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Начальник авиации МЧС Беларуси: Санавиация полностью готова к работе

29.04.2020 08:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

При экстренном вызове санитарная авиация полностью готова к вылету. Об этом рассказал начальник авиации МЧС Тадеуш Курсевич. Он также отметил, что все необходимое оборудование для транспортировки тяжелых пациентов на вертолете сегодня есть в арсенале медиков и полностью готово. В ведомстве рассказали, что посадить вертолет можно фактически на любой школьный стадион, а при необходимости даже на шоссе. К слову, специальные карты площадок для посадки вертолета в координационном центре поиска и спасания МЧС есть для всех регионов страны. 

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС Беларуси: "У нас находится в 30-минутном круглосуточном дежурстве экипаж на аэродроме и службе обеспечения. При необходимости вертолет с модулем и врачами может вылететь в любую точку Беларуси".

Функции санитарной авиации были возложены на МЧС в 2017 году.

 
 
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При экстренном вызове санитарная авиация полностью готова к вылету. Об этом рассказал начальник авиации МЧС Тадеуш Курсевич. Он также отметил, что все необходимое...
 
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