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Беларусбанк лучший в номинации "За комплексный подход к защите инфраструктуры конечных устройств"

29.04.2020 09:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Лаборатория Касперского" назвала Беларусбанк лучшим в номинации "За комплексный подход к защите инфраструктуры конечных устройств".
Накануне в рамках премии "Банк года" компания "Лаборатория Касперского" определила победителей в номинации "Информационная безопасность". Беларусбанк стал лучшим в номинации "За комплексный подход к защите инфраструктуры конечных устройств".  

 
 
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"Лаборатория Касперского" назвала Беларусбанк лучшим в номинации "За комплексный подход к защите инфраструктуры конечных устройств". Накануне в рамках премии...
 
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