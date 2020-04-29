Партизан из бригады «Дубова»

Источник материала: Чырвоны прамень

75-летие Великой Победы мы отметим совсем скоро – 9 мая. Однако время не властно над памятью тех, кто сполна познал тяготы и лишения военного лихолетья.





Виктор Фёдорович Крель из Красницы, будучи ещё юным, включился в борьбу с фашистами, не задумываясь о возможных последствиях.

Шёл 1943 год… Партизаны из бригады «Дубова» проводили беседы с мирными жителями, агитировали отважных, смелых ребят пополнить их ряды. Так Виктор Крель, Михаил Апанасёнок, Иван Сакович, Алексей Крель, которые никак не желали мириться с бесчинствами фашистов, стали партизанами уже в марте 1943 года. Тем самым подвергли своих родных опасности. Дом Виктора уничтожили фашисты, об этом стало известно позже. Партизаны бригады «Дубова», расчищая оккупированные территории от немецких солдат, постепенно смещались в сторону Ушач.

Герой нашего рассказа не раз ходил на различные задания. Устраивали засады. С готовностью отправлялся во вражеские гарнизоны, следил за перемещением гитлеровцев, изучая их силы. Не раз фашисты огнём встречали партизан, благо, спасали окопы.

Помнит, как его отправили минировать дорогу вблизи Шатурино, ведь он как никто другой хорошо знал эту местность. На его счету много смелых рейдов в тыл врага. Виктор участвовал в минировании шоссе Витебск-Лепель. После чего взлетала в воздух вражеская боевая техника. Немцы меняли тактику, становились осторожней в передвижениях, отправляя впереди коней с боронами, а затем и вовсе стали использовать миноискатели. Но и тут минёры-партизаны смекнули, стали мины укрывать покрышками – так миноискатель не мог определить заминированный участок.





Для ликвидации партизанской зоны на Ушаччине фашисты оттянули с линии фронта под Витебском несколько регулярных воин-ских частей. В бой были брошены танки, артиллерия и авиация. Начались кровопролитные бои, партизаны несли потери. Пока это было возможно, тяжело раненых отправляли на Большую землю самолётами. Партизаны попали в окружение. Вспоминает наш рассказчик, как выполняли приказы В. Е. Лобанка: «Выбрать автоматическое оружие, занять первую линию и наступать, иначе попросту не спастись. Чтобы не случилось, двигаться на врага, не отступая ни на шаг». Виктор вместе с боевыми товарищами участвовал в прорыве вражеского кольца. Под ураганным артиллерийско-минометным огнём противника пришлось прорываться вперёд. Помнит, как было тяжело, как теряли своих боевых товарищей. Пришлось пережить блокаду на озере Палик…

После легендарного прорыва Виктора призвали в 136 запасной полк. Посадили в машину – и прямиком в Витебск, выдали военную одежду – и на передовую. Так оказался на Литовской границе. Участвовал в боях за Литву, Латвию, Эстонию, Восточную Пруссию. В последней пришлось тяжелее всего, враг был подготовлен основательно…

В Восточной Пруссии узнал о Победе. Но служба в армии на этом не закончилась. Дальше их полк расформировали, часть определили по домам, а молодых определили в НКВД и отправили воевать с бандитизмом. Приходилось и здесь несладко. В армии прослужил до 1949 года.

В 1949 году Виктор Крель вернулся на малую родину, в Красницу. Девчонки деревенские подросли за 6 лет. Думал ли, гадал ли наш рассказчик, что его жизнь сведёт с вредной Зинкой, подружкой сестры. Ранее девчонок храбрец не раз учил разуму. Росли рядом… А тут оказалась его спутницей по жизни. В 1949 году в августе месяце молодые расписались. Свадьбы не было – разруха после войны.

Вдвоём трудились добросовестно. В их судьбе есть очень важный праздник – Благодатная свадьба – 70 лет совместной жизни. Жили супруги, уважая друг друга, поддерживая, понимая и любя. Не чудо ли это, прожить в мире и согласии столь продолжительное время?! Вырастили трёх прекрасных дочерей. Все дети – люди уважаемые, трудолюбивые, чета Крель гордится ими. Богаты на 5 внуков, 9 правнуков.

Благодарны родным, что ни в чём не нуждаются, вниманием окружают и заботой. Не это ли счастье?!

Среди наград В. Ф. Креля орден Отечественной войны II степени, медали Жукова и «За боевые заслуги», знак «Ветеран войны 1941-1945 гг.», много юбилейных наград.

Марина МИШУЛКОВА.