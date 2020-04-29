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Восстановление пострадавших территорий страны в проекте "На контроле Президента" после "Панорамы"

29.04.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Туризм в зоне отчуждения

Почти тысяча туристов из 30 стран в прошлом году посетили Полесский радиационно-экологический заповедник - это зона отчуждения с белорусской стороны. Дорогу сюда открыли в конце 2018 года после подписания Президентом указа о разрешении здесь некоторых видов деятельности. 
Каждый, кто едет к нам, уже был с украинской стороны - а там такие туры легализовали еще 15 лет назад. Результат - 100 тысяч туристов за прошлый год. А начинали тоже с малого. 
Что ждет отчужденную территорию с белорусской стороны, какие возможности уже реализуют и как восстанавливают пострадавшие территории страны после одной из самых крупных техногенных катастроф человечества - смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента" сегодня после "Панорамы".

 
 
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Туризм в зоне отчуждения Почти тысяча туристов из 30 стран в прошлом году посетили Полесский радиационно-экологический заповедник - это зона отчуждения с...
 
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