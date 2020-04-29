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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В условиях борьбы с пандемией банки призывают население быть начеку - оживились кибермошенники Тема противоправных деяний в отношении держателей банковских карт не теряет актуальности. Так, участились попытки завладеть средствами клиентов белорусских...

Тема противоправных деяний в отношении держателей банковских карт не теряет актуальности. Так, участились попытки завладеть средствами клиентов белорусских банков, которые продают свои вещи через соответствующие ресурсы и сервисы в интернете. В традиционной рубрике с Беларусбанком ищем ответ на вопрос "Как обезопасить свои финансы".