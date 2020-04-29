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Наконец тепло. Все о погоде в Витебске на суперкороткой рабочей неделе
29.04.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все помнят, что на этой неделе — всего два рабочих дня? Хорошие новости и от наших
В среду, 29 апреля, до +11°C. Без осадков. С утра — ветер, но потом он успокоится.
В четверг, 30 апреля, днем +8…10 °С. Погожий солнечный день без дождя.
Хорошо вам поработать два дня — а потом снова отдохнем!
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Все помнят, что на этой неделе - всего два рабочих дня? Хорошие новости и от наших синоптиков.
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