Наконец тепло. Все о погоде в Витебске на суперкороткой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Все помнят, что на этой неделе — всего два рабочих дня? Хорошие новости и от наших синоптиков : среда и четверг в Витебске будут теплыми, без осадков.



Фото: Ольга Буракова

В среду, 29 апреля, до +11°C. Без осадков. С утра — ветер, но потом он успокоится.

В четверг, 30 апреля, днем +8…10 °С. Погожий солнечный день без дождя.

Хорошо вам поработать два дня — а потом снова отдохнем!

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