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Наконец тепло. Все о погоде в Витебске на суперкороткой рабочей неделе

29.04.2020 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все помнят, что на этой неделе — всего два рабочих дня? Хорошие новости и от наших синоптиков: среда и четверг в Витебске будут теплыми, без осадков.


Фото: Ольга Буракова

В среду, 29 апреля, до +11°C. Без осадков. С утра — ветер, но потом он успокоится.

В четверг, 30 апреля, днем +8…10 °С. Погожий солнечный день без дождя.

Хорошо вам поработать два дня — а потом снова отдохнем!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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Все помнят, что на этой неделе - всего два рабочих дня? Хорошие новости и от наших синоптиков.
 
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