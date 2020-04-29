ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Выставка к 75-летию вступления Беларуси в состав ООН открылась в Минске

29.04.2020 21:12 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

25 апреля 75 лет назад начала свою работу Сан-Францисская конференция, которая привела к созданию Организации Объединенных Наций. В честь этого важного события в Национальном историческом музее Беларуси открыли выставку, подготовленную МИД совместно с представительством ООН в Беларуси.

В онлайн-церемонии открытия приняли участие Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, постоянный координатор ООН в Минске Иоанна Казана-Вишневецкий, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси.

Первая конференция ООН длилась ровно два  месяца, и основные исторические моменты были запечатлены на фото и видео. Их вы можете увидеть в Национальном историческом музее, а  также в экспозиции представлены эксклюзивные артефакты.  Экскурсию можно посетить онлайн, она доступна на сайтах Министерства иностранных дел и музея.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 апреля 75 лет назад начала свою работу Сан-Францисская конференция, которая привела к созданию Организации Объединенных Наций. В честь этого важного события в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Однодневное похолодание и грозы. Погода в Могилеве на этой короткой рабочей неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика