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Выставка к 75-летию вступления Беларуси в состав ООН открылась в Минске
29.04.2020 21:12 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT25 апреля 75 лет назад начала свою работу Сан-Францисская конференция, которая привела к созданию Организации Объединенных Наций. В честь этого важного события в Национальном историческом музее Беларуси открыли выставку, подготовленную МИД совместно с представительством ООН в Беларуси.
В онлайн-церемонии открытия приняли участие Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, постоянный координатор ООН в Минске Иоанна Казана-Вишневецкий, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси.
Первая конференция ООН длилась ровно два месяца, и основные исторические моменты были запечатлены на фото и видео. Их вы можете увидеть в Национальном историческом музее, а также в экспозиции представлены эксклюзивные артефакты. Экскурсию можно посетить онлайн, она доступна на сайтах Министерства иностранных дел и музея.
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25 апреля 75 лет назад начала свою работу Сан-Францисская конференция, которая привела к созданию Организации Объединенных Наций. В честь этого важного события в...
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