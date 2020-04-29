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Пропавшая с двумя детьми гомельчанка нашлась в Москве

29.04.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26-летняя Алена Руденкова и двое ее детей, которых искали, нашлись. Об этом TUT.BY сообщил муж пропавшей.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

— Супруга сейчас в Москве, дети уже со мной. Жена сама сказала: приезжай и забирай. Я приехал и забрал, — рассказал мужчина.

Напомним, утром 23 апреля Алена ушла из дома с двумя детьми: трехлетним сыном Дмитрием и семилетней Дианой. Около двух дней женщина не выходила на связь.

Позже стало известно, что она уехала в Москву.

 
 
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26-летняя Алена Руденкова и двое ее детей, которых искали, нашлась, об этом TUT BY сообщил супруг пропавшей.
 
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