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Пропавшая с двумя детьми гомельчанка нашлась в Москве
29.04.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26-летняя Алена Руденкова и двое ее детей, которых искали,
— Супруга сейчас в Москве, дети уже со мной. Жена сама сказала: приезжай и забирай. Я приехал и забрал, — рассказал мужчина.
Напомним, утром 23 апреля Алена ушла из дома с двумя детьми: трехлетним сыном Дмитрием и семилетней Дианой. Около двух дней женщина не выходила на связь.
Позже стало известно, что она уехала в Москву.
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26-летняя Алена Руденкова и двое ее детей, которых искали, нашлась, об этом TUT BY сообщил супруг пропавшей.
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