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Программа "Чистая вода" продолжается в Петриковском районе
29.04.2020 20:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПроблема качественной питьевой воды в Петриковском районе всегда была достаточно острой - уровень железа превышал допустимые показатели. И пить такую воду было опасно для здоровья. Благодаря реализации программы «Чистая вода» в большинстве деревень эта проблема была полностью решена. Теперь требуется только контроль за работой станций обезжелезивания. Кстати, на их строительство было потрачено 720 тысяч рублей.
Сергей Рог, начальник производства водопроводно-канализационного хозяйства КУП "Петриковский райжилкомхоз": "Сама станция собой представляет модульное сооружение контейнерного типа производительностью 10 метров кубических в час, которое обеспечено естественной вентиляцией и элетроотоплением. Проектом станции предусмотрено закрытые фильтра, блок управления и технологическое оборудование. Здесь мы только контролируем показатели воды по содержанию железа и проверяем работу самого оборудования".
Что касается качества самой воды, ее проверяют в испытательной лаборатории. Измерения проводятся каждый день. Лаборатория предназначена для определения качества воды по 16 показателям.
Ольга Левшунова, начальник испытательной лаборатории КУП "Петриковский райжилкомхоз": "Если это касается проб питьевой воды, то, как правило, органолептические показатели мы исследуем один раз в неделю. Что касается химических показателей, мы некоторые их них анализируем один раз в квартал, а некоторые раз в год. Что касается железа, как правило, это ежедневно, один раз в смену".
Программа "Чистая вода" продолжится в Петриковском районе. В планах на год строительство двух станций по обежзелезиванию в поселках Голубица и Капцевичи. Еще три должны открыться в следующем году.
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Проблема качественной питьевой воды в Петриковском районе всегда была достаточно острой - уровень железа превышал допустимые показатели. И пить такую воду было...
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