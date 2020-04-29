Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Программа "Чистая вода" продолжается в Петриковском районе Проблема качественной питьевой воды в Петриковском районе всегда была достаточно острой - уровень железа превышал допустимые показатели. И пить такую воду было...

Проблема качественной питьевой воды в Петриковском районе всегда была достаточно острой - уровень железа превышал допустимые показатели. И пить такую воду было опасно для здоровья. Благодаря реализации программы «Чистая вода» в большинстве деревень эта проблема была полностью решена. Теперь требуется только контроль за работой станций обезжелезивания. Кстати, на их строительство было потрачено 720 тысяч рублей.Что касается качества самой воды, ее проверяют в испытательной лаборатории. Измерения проводятся каждый день. Лаборатория предназначена для определения качества воды по 16 показателям.Программа "Чистая вода" продолжится в Петриковском районе. В планах на год строительство двух станций по обежзелезиванию в поселках Голубица и Капцевичи. Еще три должны открыться в следующем году.