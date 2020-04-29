Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мозырские таксисты помогают медикам Мозырские таксисты подключились к марафону добрых дел. Одна из служб такси райцентра обратилась в местные медучреждения и предложила свою помощь. Теперь...

Мозырские таксисты подключились к марафону добрых дел. Одна из служб такси райцентра обратилась в местные медучреждения и предложила свою помощь. Теперь несколько раз в неделю таксисты на своих автомобилях помогают терапевтам посещать пациентов на дому. Благодаря акции, также удается развозить рецепты пациентам с другими хроническим заболеваниями. Таким образом сумели избежать массового скопления людей в поликлиниках.Все меры предосторожности соблюдают. У таксистов - обязательный масочный режим, а также дезинфекция салонов автомобилей.