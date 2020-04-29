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Мозырские таксисты помогают медикам

29.04.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мозырские таксисты подключились к марафону добрых дел. Одна из служб такси райцентра обратилась в местные медучреждения и предложила свою помощь. Теперь несколько раз в неделю таксисты на своих автомобилях помогают терапевтам посещать пациентов на дому. Благодаря акции, также удается развозить рецепты пациентам с другими хроническим заболеваниями. Таким образом сумели избежать массового скопления людей в поликлиниках.
Все меры предосторожности соблюдают. У таксистов - обязательный масочный режим, а также дезинфекция салонов автомобилей.

 
 
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Мозырские таксисты подключились к марафону добрых дел. Одна из служб такси райцентра обратилась в местные медучреждения и предложила свою помощь. Теперь...
 
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