«Устал набивать львов с коронами». Тату-мастера - о клиентах, обмороках и минусах работы

Источник материала: Tut.by

Есть шутка, что татуировки, в отличие от любви, штука вечная. Мы решили поговорить с теми, кто делает их людям, — татуировщиками. Они рассказали, как люди реагируют на боль и как часто теряют сознание, какие клиенты им больше всего запомнились и что их больше всего бесит в работе.