|
«Устал набивать львов с коронами». Тату-мастера - о клиентах, обмороках и минусах работы
29.04.2020 12:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Есть шутка, что татуировки, в отличие от любви, штука вечная. Мы решили поговорить с теми, кто делает их людям, — татуировщиками. Они рассказали, как люди реагируют на боль и как часто теряют сознание, какие клиенты им больше всего запомнились и что их больше всего бесит в работе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Парень и девушка пришли за парной татуировкой: в итоге он сбежал».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)