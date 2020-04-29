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«Устал набивать львов с коронами». Тату-мастера - о клиентах, обмороках и минусах работы

29.04.2020 12:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Есть шутка, что татуировки, в отличие от любви, штука вечная. Мы решили поговорить с теми, кто делает их людям, — татуировщиками. Они рассказали, как люди реагируют на боль и как часто теряют сознание, какие клиенты им больше всего запомнились и что их больше всего бесит в работе.

 
 
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«Парень и девушка пришли за парной татуировкой: в итоге он сбежал».
 
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