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ГАИ подвела итоги дорожной обстановки за выходные

29.04.2020 12:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пять человек погибли, среди них ребенок. ГАИ подвела итоги дорожной обстановки за выходные. Всего 39 аварий, это те, где есть пострадавшие, 331 водитель попался за рулем пьяным и еще больше 850 не имели прав вообще.
В Рогачевском районе нетрезвый автомобилист потерял управление на повороте. "Мицубиси" съехал на обочину, а потом врезался в дерево. Сам шофер не пострадал, чего не скажешь о пассажирах. Девушек 16 и 17 лет доставили в больницу.
В результате аварии на трассе Р-55 погиб 16-летний пассажир. За рулем "Ситроена" был 21-летний водитель. Он не справился с управлением, и авто столкнулось с деревом, а после машина улетела в канаву. Подростка забрали медики, но в реанимации он скончался, не приходя в сознание. В ГАИ сообщили, водительского удостоверения у шофера не было.
 
 
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Пять человек погибли, среди них ребенок. ГАИ подвела итоги дорожной обстановки за выходные. Всего 39 аварий, это те, где есть пострадавшие, 331 водитель попался за...
 
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