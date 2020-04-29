Депутат парламента Лилия Ананич провела «прямую телефонную линию»

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Правом задать свой вопрос депутату воспользовались пять человек. Как отметила депутат, задавались вопросы как личного характера, так и проблемы, имеющие общественное значение.

Так, жительница д. Копачевка высказала просьбу о содействии в возобновлении продажи лекарств выездным аптечным киоском. Было обращение по выплате заработной платы за ранее отработанное время работникам хрустального завода. Одно из обращений касалось темы дальнейшего увековечивания памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны. В частности, обращено внимание на несоблюдение отдельными гражданами правил поведения в месте мемориальной памяти, у памятника «Жертвам фашизма» (Вечный огонь).

Все вопросы взяты на контроль. Следующая прямая телефонная линия с депутатом состоится 7 мая.