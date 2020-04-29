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В Беларуси коронавирус обнаружили у 13181 человека. Прирост за сутки - 973 случая

29.04.2020 14:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси, по данным на 29 апреля, зарегистрирован 13 181 случай COVID-19 — это 7,8 процента от общего количества проведенных тестов, сообщает Минздрав. За последние сутки количество заразившихся выросло на 973 человека. Это рекордное число с начала вспышки.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции умерли 84 пациента (плюс 5 пациентов со вчерашнего дня).

За последние сутки количество заразившихся выросло на 973 человека. Это рекордное число с начала вспышки. За сутки с 27 по 28 апреля прирост был 919 случаев.

Всего в Беларуси проведено 168 986 тестов.

Напомним, что отчете миссии ВОЗ по результатам визита в Беларусь с 8 по 11 апреля отмечается, что ситуация в Беларуси вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии. Прежде всего эксперты указывают на необходимость усиления мер физического дистанцирования, в том числе перенос всех массовых мероприятий, включая спортивные, культурные, политические и религиозные, обеспечение дальнейшей изоляции и лечения пациентов с подтвержденным COVID-19 и изоляции в условиях карантина контактов пациентов с подтвержденным COVID-19, переход на удаленную работу и дистанционное обучение, приостановка деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов, там, где удаленная работа невозможна, обеспечение строгого выполнения мер профилактики и контроля, включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1−1,5 м, обеспечение расстояния между работниками, ограничение количества совещаний и встреч и обеспечение надлежащей вентиляции, особенно в медицинских учреждениях, минимизация необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.

К белорусам также обратилась постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкая. Она отметила, что, несмотря на все усилия, в стране наблюдается «эволюция вспышки инфекции COVID-19», и призвала белорусов оставаться дома, чтобы остановить распространение инфекции.

 
 

 
 
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Выздоровели и выписаны 2072 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции умерли 84 пациента (плюс 5 пациентов со...
 
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