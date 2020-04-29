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Столичные волонтеры собрали помощь для медперсонала 11-й больницы

29.04.2020 15:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спасибо медикам  продолжает выражать белорусская молодежь. Столичные волонтеры собрали посильную помощь медперсоналу минской 11-й городской клинической больницы. Сегодня для врачей передали  перчатки и моющие средства,  а для поднятия глюкозы - сладкие презенты, кофе и чай. К слову, волонтеры совместно с одним из фармпредприятий страны  будут обеспечивать медиков 2-й и 3-й центральных поликлиник Минска антисептическим средством каждую неделю, пока в этом будет необходимость.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасибо медикам  продолжает выражать белорусская молодежь. Столичные волонтеры собрали посильную помощь медперсоналу минской 11-й городской клинической...
 
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