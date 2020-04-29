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Столичные волонтеры собрали помощь для медперсонала 11-й больницы
29.04.2020 15:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпасибо медикам продолжает выражать белорусская молодежь. Столичные волонтеры собрали посильную помощь медперсоналу минской 11-й городской клинической больницы. Сегодня для врачей передали перчатки и моющие средства, а для поднятия глюкозы - сладкие презенты, кофе и чай. К слову, волонтеры совместно с одним из фармпредприятий страны будут обеспечивать медиков 2-й и 3-й центральных поликлиник Минска антисептическим средством каждую неделю, пока в этом будет необходимость.
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Спасибо медикам продолжает выражать белорусская молодежь. Столичные волонтеры собрали посильную помощь медперсоналу минской 11-й городской клинической...
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