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Прогноз погоды на 30 апреля
29.04.2020 16:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: погодные условия по южной половине страны будет определять малоподвижный фронтальный раздел, по северу республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления. 30 апреля (четверг) опасных метеорологических явлений не ожидается.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия по южной половине страны будет определять малоподвижный фронтальный раздел, по северу республики скажется...
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