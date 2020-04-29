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В честь 75-летия Победы у витебской школы номер 43 высадили 75 яблонь

29.04.2020 16:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В честь 75-летия Великой Победы у витебской школы номер 43 имени Шмырева  заложили сад. В акции участвовала и дочь легендарного партизанского командира  Зинаида Шмырева. Во дворе высадили 75 яблонь. Идея украсить территорию принадлежит не только администрации школы, но и жителям микрорайона. А молодежь северного региона задействована на благоустройстве мемориала в честь летчиков 953-го Витебского штурмового авиаполка. Также в порядок привели территорию  памятника жертвам фашизма  в Орше. И облагородили яблоневый сад  в поселке Боровеха.

 
 
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В честь 75-летия Великой Победы у витебской школы номер 43 имени Шмырева  заложили сад. В акции участвовала и дочь легендарного партизанского командира  Зинаида...
 
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