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На сайте podvig.minsk-region.by можно рассказать историю ветерана Великой Отечественной войны

29.04.2020 16:18 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Воссоздать историю через судьбы. В Минской области стартовал онлайн-проект, посвященный 75-летию Победы. На интернет-портале podvig.minsk-region.by каждый может рассказать о своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Для этого надо разместить личную историю ветерана, его звание и фотоснимки. Ознакомиться же с биографиями можно в разделе "Свидетели Победы". Там доступен просмотр данных по районам и поиск ветеранов по фамилии. Также на сайте есть база с тематическими фильмами. В Минской области проживают более 600 ветеранов Великой Отечественной войны, из них более 400 - это непосредственные участники боевых действий.

 
 
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Воссоздать историю через судьбы. В Минской области стартовал онлайн-проект, посвященный 75-летию Победы. На интернет-портале podvig.minsk-region.by каждый может рассказать о...
 
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