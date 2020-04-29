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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На сайте podvig.minsk-region.by можно рассказать историю ветерана Великой Отечественной войны Воссоздать историю через судьбы. В Минской области стартовал онлайн-проект, посвященный 75-летию Победы. На интернет-портале podvig.minsk-region.by каждый может рассказать о...

Воссоздать историю через судьбы. В Минской области стартовал онлайн-проект, посвященный 75-летию Победы. На интернет-портале podvig.minsk-region.by каждый может рассказать о своих родных, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Для этого надо разместить личную историю ветерана, его звание и фотоснимки. Ознакомиться же с биографиями можно в разделе "Свидетели Победы". Там доступен просмотр данных по районам и поиск ветеранов по фамилии. Также на сайте есть база с тематическими фильмами. В Минской области проживают более 600 ветеранов Великой Отечественной войны, из них более 400 - это непосредственные участники боевых действий.