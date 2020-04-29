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Теплая, но дождливая погода ожидается в Минске до конца недели
29.04.2020 16:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо прогнозам синоптиков, завтра еще сохранится прохлада - днем температура не превысит 9 градусов, ожидаются осадки. А в начале мая потеплеет, воздух прогреется до 17 градусов. При этом возможны грозовые дожди.
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По прогнозам синоптиков, завтра еще сохранится прохлада - днем температура не превысит 9 градусов, ожидаются осадки. А в начале мая потеплеет, воздух прогреется до 17...
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