28 апреля — Всемирный день охраны труда

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





28 апреля Международная организация труда отмечает Всемирный день охраны труда. Это глобальная информационная кампания сосредотачивает внимание международного сообщества на новых тенденциях в области безопасности и гигиены труда и повышении осведомленности о величине связанных с работой травм, заболеваний и гибели людей по всему миру.

Признавая огромную проблему, с которой правительства, работодатели, работники сталкиваются во всем мире в связи с пандемией COVID-19, МОТ в рамках Всемирного дня охраны труда обращает особое внимание на вопросы охраны и гигиены труда, профилактики инфекционных заболеваний на рабочем месте. Остановить пандемию: Охрана труда может сохранить жизни — такова тема Всемирного дня охраны труда 2020 года.

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берет начало от Дня памяти погибших работников, впервые проведенного американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о работниках, погибших и пострадавших на работе. В этот день более чем в ста странах мира проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общественности к нерешенным проблемам охраны труда.

По оценкам МОТ около 2,3 млн. мужчин и женщин ежегодно погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте или связанных с работой заболеваний — в среднем 6 000 человек ежедневно. Во всем мире ежегодно регистрируется примерно 340 млн. несчастных случаев на производстве и 160 млн. жертв профессио­нальных заболеваний.

За 2019 год в Витебской области в результате несчастных случаев на производстве пострадал 181 человек, в том числе в Дубровенском районе — 5 человек; погибло 24, в нашем районе несчастных случаев со смертельным исходом не зарегистрировано. Тяжело травмировано было 76 работников, в том числе в Дубровен­ском районе — 1 человек.

Несмотря на положительную динамику по снижению случаев травматизма, наиболее травмоопасной является сельскохозяйственная отрасль. Специалисты отмечают что в 2019 году существенно увеличилось количество травмированных по причинам, связанным с несоблюдением исполнительской дисциплины как со стороны должностных лиц и руководителей, так и самих потерпевших. Высокий процент несчастных случаев составили несчастные случаи, произошедшие по личной неосторожности потерпевшего.

Согласно оперативным данным, за январь-март 2020 г. в организациях Витеб­ской области зарегистрировано 7 несчаст­ных случаев со смертельным исходом (аналогичный период 2018г. — 12) и 20 случаев производственного травматизма с тяжелым исходом (аналогичный период 2018 г. — 18).

Ценность результатов любой трудовой деятельности не может быть выше ценности здоровья и жизни работника. Право на труд, а также на здоровые и безопасные условия труда относятся в соответ­ствии с Конституцией Республики Беларусь к осново­полагающим правам граждан.

На сегодняшний день сформирована законодательная база, регламентирующая права и обязанности, как нанимателей (работодателей), так и работников (работающих). Ее основу образуют Трудовой кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «Об охране труда», акты Главы государства, регулирующие трудовые и связанные с ними отношения, а также принятые в их развитие нормативные правовые акты.

В целях обеспечения единой государ­ственной политики в области охраны труда в Дубровенском районе проводится определенная работа по внедрению в организациях систем управления охраной труда, обеспечивающих выявление производственных опасностей, оценку риска травмирования работников, комплекс мер по техническому перевооружению и модернизации производств, улучшению условий труда работников.

—Немаловажную роль в достижении результатов по созданию здоровых и без­опасных условий труда играет хорошо налаженное взаимодействие с органами государственного надзора и контроля, государственной экспертизы условий труда, технической инспекцией труда профсоюзов, медицинскими и другими организациями и, конечно, с нанимателями. Такое взаимодействие налажено в можно УП ЖКХ «Дубровно-Коммунальник», ОАО «Дубровенский льнозавод», ОАО «Дубровенский райагросервис» и на других предприятиях, — говорит Сергей Полуйчик, заместитель председателя Дубровенского райисполкома, председатель районной комиссии по охране труда. — Высокую эффективность в области охраны труда показывает опыт работы мобильных групп, особенно в агропромышленном комплексе и строительной отрасли. Так, в 2020 г. в рамках месячника «Об обеспечении безопасных условий труда в период подготовки и проведения весенних полевых работ» осуществлен мониторинг в семи сельскохозяйственных организациях Дубровен­ского района. В ходе мониторинга было выявлено 52 нарушения, — сообщил Сергей Полуйчик.

Как видим, в нашем районе создан дей­ственный механизм контроля и надзора за соблюдением прав граждан на здоровые и безопасные условия труда. Внедрена практика проведения месячников, Дней безопасности и охраны труда, семинаров по охране труда.

Для предотвращения несчастных случаев на производстве существуют целые инженерные системы по технике безопасности. Но даже это не может полностью предотвратить так называемый «человеческий фактор». Статистика четко показывает, что наиболее частые случаи травматизма на производстве происходят в тот период, когда снижается внимание работника к безопасности. Это как правило происходит в конце рабочего дня, в конце рабочей недели, реже перед обеденным перерывом. К сожалению, по халатности производителя работ, правила техники безопасности зачастую пишутся ценой здоровья и жизни работников.

Каждому из нас необходимо помнить, что соблюдение законодательства об охра­не труда и промышленной безопасности является залогом сохранения самого ценного — человеческой жизни.