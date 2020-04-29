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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Трикотажная юбка - хорошая идея для многослойных образов Антиобраз Интересная юбка, черно-белая, трикотажная, к тому же плиссированная. К ней прибавили обтягивающий, полупрозрачный черный топ. И получили довольно...

Интересная юбка, черно-белая, трикотажная, к тому же плиссированная. К ней прибавили обтягивающий, полупрозрачный черный топ. И получили довольно примитивный и где-то вульгарный образ. К тому же, когда между одеждой и телом нет воздуха, видны все нюансы фигуры.Юбки миди и макси с высокой талией сейчас преобладают в модной среде. Они женственны и удобны. Узкие модели часто сопровождаются разрезами, асимметричным подолом, плиссированными вставками. Актуальны яркие расцветки, черно-белая классика, золотые переливы, бежево-коричневая гамма и природные принты.Дополняем юбку белой майкой и белой сумкой, черным жакетом и черными кроссовками. Мягкий трикотаж уравновешивает структурированный жакет. А моносерьга с жемчугом добавляет изысканности комфортному образу.Трикотаж - это хорошая идея для многослойных образов. Поверх мягких юбки и джемпера надеваем жесткий удлиненный жакет. Образ становится гораздо интереснее за счет игры фактур. Лакированная кожа и матовый трикотаж. Изюм образа - в полосках. Они присутствуют в разном виде – в джемпере, в юбке и в кроссовках. Расставляем акценты аксессуарами - это красная сумка с золотым декором и длинная золотая цепь.Чтобы выглядеть хорошо в трикотаже, прибегайте к небольшим женским хитростям. Используйте бесшовное или корректирующее белье. Тогда никто не заметит ни одной лишней складочки на вашей фигуре.Обтягивающий верх плюс обтягивающий низ - неудача. С жакетом и моносерьгой трикотажная юбка выглядит презентабельно, как и в многослойном образе с длинным лакированным жилетом.