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Помощь военных – борисовским медикам

29.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Не так давно мы собирали денежные средства для помощи медработникам республики, – поясняет заместитель командира батальона по идеологической работе Алексей Барабанов. – А на днях, как говорится, «бросили клич» по поводу помощи нашим землякам. Хочу подчеркнуть, что все отнеслись с пониманием и охотно поддержали инициативу. Мы позвонили в больницу, узнали, в чем там нуждаются, и совместно с психологом нашей части лейтенантом Н. Чернухо привезли все закупленное по назначению.

Помощь военных – борисовским медикам

Отрадно, что защитники Отечества не остаются в стороне, помогая медикам в это трудное время. Ведь все прекрасно понимают, что только вместе мы сможем победить пандемию COVID-19.

Евгений АЛПАТОВ, фото Екатерины СОРОКО

 
 
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Понимая, что многие медики сегодня на «передовой» и им, как никогда, необходима помощь, военнослужащие 10-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы совместно...
 
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