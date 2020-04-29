Помощь военных – борисовским медикам

Источник материала: Единство

– Не так давно мы собирали денежные средства для помощи медработникам республики, – поясняет заместитель командира батальона по идеологической работе Алексей Барабанов. – А на днях, как говорится, «бросили клич» по поводу помощи нашим землякам. Хочу подчеркнуть, что все отнеслись с пониманием и охотно поддержали инициативу. Мы позвонили в больницу, узнали, в чем там нуждаются, и совместно с психологом нашей части лейтенантом Н. Чернухо привезли все закупленное по назначению.





Отрадно, что защитники Отечества не остаются в стороне, помогая медикам в это трудное время. Ведь все прекрасно понимают, что только вместе мы сможем победить пандемию COVID-19.

Евгений АЛПАТОВ, фото Екатерины СОРОКО