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В Пинске школьник в противогазе ждал на остановке автобус

29.04.2020 17:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появилось фото мальчика лет десяти в противогазе на остановке «Площадь Кирова» в Пинске, сообщает «Медиа-Полесье».


Что заставило ребенка выйти в противогазе на улицу, неизвестно.

Фото быстро разлетелось по пинским группам в мессенджерах и соцсетях.

 
 
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Мальчик быстро стал локальным интернет-мемом.
 
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