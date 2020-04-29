В Пинске школьник в противогазе ждал на остановке автобус

Источник материала: Tut.by

В Сети появилось фото мальчика лет десяти в противогазе на остановке «Площадь Кирова» в Пинске, сообщает «Медиа-Полесье» .





Что заставило ребенка выйти в противогазе на улицу, неизвестно.

Фото быстро разлетелось по пинским группам в мессенджерах и соцсетях.