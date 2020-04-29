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В Пинске школьник в противогазе ждал на остановке автобус
29.04.2020 17:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сети появилось фото мальчика лет десяти в противогазе на остановке «Площадь Кирова» в Пинске, сообщает
Что заставило ребенка выйти в противогазе на улицу, неизвестно.
Фото быстро разлетелось по пинским группам в мессенджерах и соцсетях.
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Мальчик быстро стал локальным интернет-мемом.
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