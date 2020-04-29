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Областной этап республиканской акции "Во славу общей Победы" прошел в Светлогорском районе
29.04.2020 17:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбластной этап республиканской акции "Во славу общей Победы" прошел у памятного знака "Багратион" в Светлогорском районе. Его кульминацией стала передача капсул с землей из всех районов Гомельской области в крипту храма Всех Святых в Минске. В капсуле Жлобинского района земля с 60 захоронений, Светлогорска - с 40, Речицы - со 110. Только в Гомельской области около тысячи братских могил красноармейцев, партизан, подпольщиков и мирных жителей.
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Областной этап республиканской акции "Во славу общей Победы" прошел у памятного знака "Багратион" в Светлогорском районе. Его кульминацией стала передача капсул...
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