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Почти май, но отопительный сезон в Минске пока не планируют завершать

29.04.2020 18:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На дворе почти май, а завершать отопительный сезон в столице пока не планируют. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на коммунальщиков.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вопрос о завершении отопительного сезона в столице пока не рассматривается, сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.

— Поскольку до сих пор не установилась среднесуточная температура выше +8 градусов в течение трех дней подряд, на этой неделе не планируется рассматривать вопрос о завершении отопительного сезона.

Напомним, тепло в жилфонд столицы начали подавать 24 сентября. Таким образом, отопительный сезон длится уже более семи месяцев.

В 2019 году в административных зданиях Минска начали отключать отопление 9 апреля, а батареи в квартирах стали холодными 22 апреля.

В 2018-м административные помещения перестали отапливать 5 апреля, а 9 апреля — квартиры.

 
Теги: Минск
 
 
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Тепло в жилфонд столицы начали подавать 24 сентября. Таким образом, отопительный сезон длится уже более семи месяцев.
 
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