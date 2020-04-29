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Почти май, но отопительный сезон в Минске пока не планируют завершать
29.04.2020 18:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На дворе почти май, а завершать отопительный сезон в столице пока не планируют. Об этом сообщает агентство
Вопрос о завершении отопительного сезона в столице пока не рассматривается, сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.
— Поскольку до сих пор не установилась среднесуточная температура выше +8 градусов в течение трех дней подряд, на этой неделе не планируется рассматривать вопрос о завершении отопительного сезона.
Напомним, тепло в жилфонд столицы начали подавать 24 сентября. Таким образом, отопительный сезон длится уже более семи месяцев.
В 2019 году в административных зданиях Минска начали
В 2018-м административные помещения
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Тепло в жилфонд столицы начали подавать 24 сентября. Таким образом, отопительный сезон длится уже более семи месяцев.
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