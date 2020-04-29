Почти май, но отопительный сезон в Минске пока не планируют завершать

Источник материала: Tut.by

На дворе почти май, а завершать отопительный сезон в столице пока не планируют. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на коммунальщиков.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Вопрос о завершении отопительного сезона в столице пока не рассматривается, сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.

— Поскольку до сих пор не установилась среднесуточная температура выше +8 градусов в течение трех дней подряд, на этой неделе не планируется рассматривать вопрос о завершении отопительного сезона.

Напомним, тепло в жилфонд столицы начали подавать 24 сентября. Таким образом, отопительный сезон длится уже более семи месяцев.

В 2019 году в административных зданиях Минска начали отключать отопление 9 апреля, а батареи в квартирах стали холодными 22 апреля.

В 2018-м административные помещения перестали отапливать 5 апреля, а 9 апреля — квартиры.