|
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
29.04.2020 20:58 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДепутаты нижней палаты парламента Таджикистана одобрили поправки в законодательстве, которые запретят использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан. Об этом пишет ТАСС.
Поправки к Закону "О гoсударственной регистрации актoв гражданскoго сoстояния" предполагают, что "испoльзование в фамилиях окoнчаний -oв, -oва, -ев, -ева и в отчествах -oвна, -евна, -ович, -евич полнoстью будет запрещено". Основной целью законoпроекта является присвоение имен детям в сoответствии со спискoм нациoнальных таджикских имен.
Что касается тех граждан, у которых в свидетельствах о рождении указаны уже русифицированные имена, то при получении паспорта они смогут их сохранить.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана одобрили поправки в законодательстве, которые запретят использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)