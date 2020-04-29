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Автоматическое производство масок налажено в Гродно
29.04.2020 21:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОднозначно одно - ситуация обнажила слабые места и подчеркнула сильные. И до пандемии Беларусь и Китай связывала всепогодная дружба. Нынешняя непростая ситуация эти отношения лишь укрепила. В Гродно начал работать станок по автоматическому производству медицинских масок. По поручению Президента белорусская сторона обратилась к китайским друзьям. Главная цель - поставить производство масок на поток, обеспечить полностью спрос населения, создать запас во избежание всяческих дефицитов. Китай откликнулся сразу. По поручению Председателя Си Цзиньпина фактически через неделю самолетом в нашу страну был доставлен станок, и на сегодняшний день он уже работает, печатая 30 тысяч масок в день. В ближайшие дни производство увеличат до 60 тысяч.
Борис Андросюк, замминистра здравоохранения Беларуси: "Маски печатаются из нашего нетканого материала - спанбонда, который прошел гигиену. И в ближайшее время, когда поступит еще материал особо фильтрующий, это будет полноценная регистрация, полноценная медицинская маска. Наша страна уже сделала огромный шаг. На сегодняшний день у нас уже более 4,5 миллионов масок находится в системе фармации и медтехники. А это еще одно вложение - нетканая маска, которую делает аппарат, это серьезный шаг".
Действительно, запас масок на сегодняшний день создан очень большой, с переизбытком. Внутренний спрос полностью удовлетворен. Именно поэтому руководство предприятий, в частности, при посещении Президентом фабрики "Славянка" в Бобруйске, и местные власти из разных регионов страны неоднократно обращались к Главе государства с просьбой разрешить экспортировать этот товар. Тем более, и спрос имеется - такие запросы от других стран поступали неоднократно. Сегодня вопрос поставок масок на экспорт уже прорабатывается.
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Однозначно одно - ситуация обнажила слабые места и подчеркнула сильные. И до пандемии Беларусь и Китай связывала всепогодная дружба. Нынешняя непростая ситуация...
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