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Более двух миллионов цветов высадят в Минске к 75-летию Великой Победы

29.04.2020 21:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К 75-летию Великой Победы заметно преображается и столица. В городе завершают монтаж праздничного декора, продолжается и создание цветущих украшений. О том, как меняется облик Минска этой весной, расскажет Александра Кавелич.

К созданию весеннего декора озеленители приступили еще осенью. Именно тогда, по правилам, высаживают луковичные растения. Это нарциссы и тюльпаны, которые уже распускаются и украшают городские улицы. А скоро их дополнят композиции из еще двух миллионов цветов. 

Цветы для городского озеленения выращивают в специальных теплицах 

Бегонии, цинерарии и тагетисы пока подрастают в огромных теплицах. Здесь они поселились еще зимой. Чтобы растениям было комфортно, специалисты постоянно регулируют свет, температуру и режимы полива. 

Мария Рудько, начальник цеха столичного предприятия: "Более 20 видов цветов мы выращиваем. Каждый день проходим, проверяем, нужно поливать, не нужно, подкармливаем".

Свое место на городских клумбах эти цветы займут чуть позже, когда установится теплая погода без ночных заморозков. А пока  на почве появляются своеобразные трафареты, которые скоро заполнят зелеными растениями. 

Праздничный декор появляется на городских улицах

К слову, большинство цветочных композиций в этом году посвятят 75-летию Великой Победы. К знаковой дате на улицах столицы уже появляется и тематическое украшение. Фронтовые письма и архивные кадры застыли на бигбордах, баннерах и панно.  Самое большое по традиции  на фасаде педагогического университета. Картину в 720 квадратных метров создали из 8 тысяч разноцветных элементов. Новый объект скоро появится и на Октябрьской площади.

Монтаж праздничного декора завершат в начале мая. Тогда же можно будет оценить и цветочное оформление столицы. 

 
Теги: Минск
 
 
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К 75-летию Великой Победы заметно преображается и столица. В городе завершают монтаж праздничного декора, продолжается и создание цветущих украшений. О том, как...
 
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