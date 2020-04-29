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Когда цена человеческой жизни исчисляется минутами, на помощь приходит санитарная авиация

29.04.2020 22:08 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Слаженная работа сразу нескольких ведомств - залог успешного разрешения сложных или даже чрезвычайных ситуаций. Когда цена человеческой жизни исчисляется минутами.  Именно в такие моменты на помощь приходит санитарная авиация, функции которой сегодня возложены на МЧС. Сигнал поступает от медиков - на подготовку к вылету всего 30 минут. О "крылатой" помощи - в сюжете Юлии Карпенко

Готова ли наша санитарная авиация к экстренному вылету, как быстро можно доставить тяжелого пациента в больницу и куда посадить вертолет. Об экстренной медицине в воздухе расскажем через несколько минут. 

Модуль для двух пациентов, имеются все необходимые аппараты искусственной вентиляции легких, два аппарата, дефибриллятор, отсосы. И это только часть оборудования для небесной скорой помощи, которой не страшны пробки и расстояния. Александр Губарев - врач Центра экстренной медпомощи за четверть века работы в неотложке повидал многое. Сегодня готов оказать помощь пациенту хоть в воздухе. 

Александр Губарев, сотрудник Центра оперативного отдела экстренной медицинской помощи: "Учимся, тренируемся, чтобы не забывать, будем надеяться, вы сами понимаете, какая должна быть ситуация, чтобы вылетела вертолетная бригада. Ситуация, действительно, должна быть чрезвычайная, ведь непроходимых дорог и богом забытых мест в нашей стране не найти даже с высоты полета". 

Юрий Журко, начальник Координационного центра поиска и спасания МЧС: "Дежурит круглые сутки оперативный сотрудник, который принимает информацию. Вместе с ним служба движения, которая прорабатывает маршрут движения воздушного судна к месту необходимого вылета. Также метеорологическая служба, которая определяет метеорологические условия в месте посадки". 

К слову, место посадки в случае с вертолетами не принципиально. К примеру, посадить AS-355 и Ми-8 можно на любом школьном стадионе, а при необходимости - даже на шоссе.

В координационном центре находится специально подготовленная карта площадок, на которые при необходимости можно посадить вертолет. Здесь же есть все необходимые описания: от размера площадки до ее координат.

Скорость вертолета - 250 км в час. А это значит, что из любой точки МКАД до приемного отделения, к примеру, БСМП - 7 минут лета. 

Александр Губарев, сотрудник Центра оперативного отдела экстренной медицинской помощи: "Вызов поступает в Центр экстренной медицинской помощи - после поступает в МЧС, которые за 30 минут должны все подготовить, установить модуль, проверить кислород, заряд аппаратуры, вертолет, за это время приезжают врачи и вертолет взлетает". 

К слову, вертолет Ми-26 - самый большой в мире. Он может доставить на место чрезвычайной ситуации даже госпиталь контейнерного типа - своего рода мобильная больница, которая есть в арсенале спасателей.

Тадеуш Курсевич, начальник авиации МЧС: "Мы можем доставить его в любую точку Беларуси. Чтобы модуль этот был развернут, и даже в полевых условиях выполнять сложнейшие операции. Авиация МЧС готова выполнить сегодня поставленную задачу".

Вообще санавиация в нашей стране появилась еще в 1935 году. В годы Великой Отечественной войны только на Западном фронте небесные медики перевезли почти 35 тысяч раненых и больных.  Однако после распада Союза санавиация исчезла из арсенала медиков. Вторую жизнь воздушная помощь получила в 2017 году. И пусть сегодня вылетов у небесных медиков не много, баки всегда заправлены - на всякий случай. 

 
 
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Слаженная работа сразу нескольких ведомств - залог успешного разрешения сложных или даже чрезвычайных ситуаций. Когда цена человеческой жизни исчисляется...
 
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