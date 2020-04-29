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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Когда цена человеческой жизни исчисляется минутами, на помощь приходит санитарная авиация Слаженная работа сразу нескольких ведомств - залог успешного разрешения сложных или даже чрезвычайных ситуаций. Когда цена человеческой жизни исчисляется...

Слаженная работа сразу нескольких ведомств - залог успешного разрешения сложных или даже чрезвычайных ситуаций. Когда цена человеческой жизни исчисляется минутами. Именно в такие моменты на помощь приходит санитарная авиация, функции которой сегодня возложены на МЧС. Сигнал поступает от медиков - на подготовку к вылету всего 30 минут. О "крылатой" помощи - в сюжетеГотова ли наша санитарная авиация к экстренному вылету, как быстро можно доставить тяжелого пациента в больницу и куда посадить вертолет. Об экстренной медицине в воздухе расскажем через несколько минут.Модуль для двух пациентов, имеются все необходимые аппараты искусственной вентиляции легких, два аппарата, дефибриллятор, отсосы. И это только часть оборудования для небесной скорой помощи, которой не страшны пробки и расстояния. Александр Губарев - врач Центра экстренной медпомощи за четверть века работы в неотложке повидал многое. Сегодня готов оказать помощь пациенту хоть в воздухе.К слову, место посадки в случае с вертолетами не принципиально. К примеру, посадить AS-355 и Ми-8 можно на любом школьном стадионе, а при необходимости - даже на шоссе.В координационном центре находится специально подготовленная карта площадок, на которые при необходимости можно посадить вертолет. Здесь же есть все необходимые описания: от размера площадки до ее координат.Скорость вертолета - 250 км в час. А это значит, что из любой точки МКАД до приемного отделения, к примеру, БСМП - 7 минут лета.К слову, вертолет Ми-26 - самый большой в мире. Он может доставить на место чрезвычайной ситуации даже госпиталь контейнерного типа - своего рода мобильная больница, которая есть в арсенале спасателей.Вообще санавиация в нашей стране появилась еще в 1935 году. В годы Великой Отечественной войны только на Западном фронте небесные медики перевезли почти 35 тысяч раненых и больных. Однако после распада Союза санавиация исчезла из арсенала медиков. Вторую жизнь воздушная помощь получила в 2017 году. И пусть сегодня вылетов у небесных медиков не много, баки всегда заправлены - на всякий случай.