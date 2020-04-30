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Сегодня в Минске запустят фонтаны
30.04.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Минске сегодня запустят городские фонтаны - тайминг у каждого свой. В этом сезоне откроют как отреставрированные, так и новые объекты - у Верховного суда и в сквере на Пулихова. Гейзер за парком Горького - это светодинамический лабиринт с тремя чашами. Струи воды будут синхронно двигаться под музыку. К запуску готов и фонтан вдоль улицы Орловская.
Владимир Бабивский, главный инженер УП "Минскзеленстрой": "Одним из основных процессов в период консервации является сохранение оборудования. Потому что оно подвергается атмосферным воздействиям. Там много металлических деталей, которые могут коррозировать. Поэтому в оборудование специально закачиваются химические составы, которые позволяют законсервировать оборудование".
Накануне у всех 35 фонтанов проверили электроавтоматику. Очистили чаши, установили форсунки - насадки для распыления. На отдельных объектах сделали косметический ремонт.
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В Минске сегодня запустят городские фонтаны - тайминг у каждого свой. В этом сезоне откроют как отреставрированные, так и новые объекты - у Верховного суда и в...
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