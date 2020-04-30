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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авиаторы 50-й смешанной авиабазы отмечают профессиональный праздник Первые в учениях и на боевом дежурстве. Авиаторы 50-й смешанной авиабазы сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Это подразделение, или, как называют часть...

Первые в учениях и на боевом дежурстве. Авиаторы 50-й смешанной авиабазы сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Это подразделение, или, как называют часть сами военные, "полтинник", было создано в 1980 году. И вся служба была нераздельно связана с афганской войной. В списках личного состава авиабазы - восемь героев Советского Союза, более 4 000 госнаград. От своих знаменитых коллег не отстают и современные летчики. Авиаторы 50-й авиабазы в 2019 стали лучшими во многих дисциплинах на Международных армейских играх.На вооружении авиабазы стоят самолеты Ил-76, Ан-26, вертолеты Ми-8 и Ми-24. Кроме того, аэродром Мачулищи принимает самолеты других частей и стран, например, во время подготовки к параду.