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Авиаторы 50-й смешанной авиабазы отмечают профессиональный праздник

30.04.2020 09:06 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первые в учениях и на боевом дежурстве. Авиаторы 50-й смешанной авиабазы сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Это подразделение, или, как называют часть сами военные, "полтинник", было создано в 1980 году. И вся служба была нераздельно связана с афганской войной. В списках личного состава авиабазы - восемь героев Советского Союза, более 4 000 госнаград. От своих знаменитых коллег не отстают и современные летчики. Авиаторы 50-й авиабазы в 2019 стали лучшими во многих дисциплинах на Международных армейских играх.

Андрей Лукьянович, командир 50-й смешанной авиабазы ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси: "Мы несем, выполняем боевые задачи в мирное время. Также за этот период мы получили две партии новой техники - это вертолеты Ми-8МТВ-5, две партии с казанского завода. Также прошли глубокую модернизацию наши Ми-24 на белорусских предприятиях. Также получили два самолета Ил-76. Активно идет подготовка летного состава. Начали участвовать в Международных армейских играх. Начали с серебра, потом серебро и бронза, и вот в последний год мы добились высших результатов".

На вооружении авиабазы стоят самолеты Ил-76, Ан-26, вертолеты Ми-8 и Ми-24. Кроме того, аэродром Мачулищи принимает самолеты других частей и стран, например, во время подготовки к параду.

 
 
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Первые в учениях и на боевом дежурстве. Авиаторы 50-й смешанной авиабазы сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Это подразделение, или, как называют часть...
 
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