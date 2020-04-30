Ртуть: большая опасность от крошечных шариков

Источник материала: Единство

Специалисты группы пропаганды и обучения Борисовского горрайотдела по ЧС рассказывают о том, как правильно пользоваться приборами, содержащими ртуть, что делать, если разбился градусник, и как избежать отравления.

Главное правило: соблюдайте осторожность при использовании и хранении приборов, содержащих ртуть!

Но если уж ошибка допущена, то нужно срочно исправлять ее. Сразу же сообщите о ртутном загрязнении в службу 101, чтобы специалисты провести демеркуризацию — удаление ртути и ее соединений физико-химическими или механическими способами.

Если обратиться к спасателям нет возможности, будем убирать разбившуюся ртуть самостоятельно, выполняя следующие шаги:

ШАГ 1. Изолируйте помещение

Выведите из помещения детей, пожилых людей и домашних животных. Проследите, чтобы никто не наступал на видимые капли ртути или осколки разбитого прибора. Закройте двери в смежные помещения. Откройте настежь окна для проветривания.

ШАГ 2. Подготовьте подручные средства

Если нет респиратора, защитите органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой. Для сбора ртути приготовьте наполовину наполненную водой банку с плотной крышкой, обыкновенную кисточку, резиновую грушу (в простонародье — клизму), несколько листков бумаги, полиэтиленовый пакет, лейкопластырь или скотч, мокрую газету, раствор марганцовки или мыльно-содовый раствор.

ШАГ 3. Приступайте к уборке

Соблюдайте предельную осторожность. Самые крупные шарики ртути соберите при помощи кисточки на лист бумаги и затем осторожно стряхните их в банку с водой. Резиновой грушей можно собрать шарики поменьше, а для самых маленьких капелек подойдет лейкопластырь или скотч. Собранную ртуть немедленно сбрасывайте в стеклянную банку. Плотно закрывайте крышкой.

ШАГ 4. Проведите обработку

Очищенную поверхность обрабатывайте с помощью раствора марганцовки (2 грамма на 1 литр воды) или мыльно-содовым раствором (40 граммов хозяйственного мыла и 50 граммов пищевой соды на 1 литр воды). Хорошо проветрите помещение. После того, как ртуть будет собрана, а уборка произведена, отнесите банку с веществом в ближайшее подразделение по чрезвычайным ситуациям или специализированный пункт приема ртутносодержащих отходов. Проводите влажную уборку помещения ежедневно в течение недели.

ПРАВИЛА ПЯТИ «НЕ»

* НЕ прикасайтесь руками к ртути. Пользуйтесь перчатками для защиты кожи.

* НЕ позволяйте людям, чья обувь контактировала с ртутью, носить ее без предварительной обработки. В противном случае будет происходить дальнейшее загрязнение чистых помещений.

* НЕ выбрасывайте ртуть в мусорное ведро.

* НЕ сливайте ртуть в канализацию. Попав туда, ртуть оседает в коленах канализационных труб, где будет служить источником постоянного заражения воздуха парами.

* НЕ стирайте предметы, контактировавшие с ртутью, в стиральной машине. Ртуть может загрязнить устройство и попасть в окружающую среду (в сточные воды).