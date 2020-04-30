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Введение полной оплаты за отопление и газ для не занятых в экономике переносится на 1 мая 2021 года
30.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Газоснабжение, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, и теплоснабжение с 1 мая 2021 года будут оплачиваться по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание этих услуг.
Ранее введение оплаты по полным тарифам было предусмотрено с 1 мая текущего года.
По информации БелТА
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