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Введение полной оплаты за отопление и газ для не занятых в экономике переносится на 1 мая 2021 года

30.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Введение полной оплаты за отопление и газ для не занятых в экономике переносится на 1 мая 2021 года
Введение полной оплаты за отопление и газ для трудоспособных граждан, не занятых в экономике, переносится на 1 мая 2021 года. Соответствующее постановление Совета Министров от 23 апреля 2020 года № 252 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Газоснабжение, при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов, и теплоснабжение с 1 мая 2021 года будут оплачиваться по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание этих услуг.

Ранее введение оплаты по полным тарифам было предусмотрено с 1 мая текущего года.

По информации БелТА

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