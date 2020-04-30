2 мая начинается регистрация на ЦТ. Как будут принимать документы в условиях пандемии

Источник материала: Tut.by

Традиционно 2 мая в Беларуси начинается регистрация на централизованное тестирование. Подать заявления на то, чтобы участвовать в ЦТ, абитуриенты могут до 1 июня, сообщает сайт Республиканского института контроля знаний.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В связи с эпидемиологической ситуацией в этом году регистрация на ЦТ отличается от привычной. Будущим абитуриентам нужно зайти на сайт РИКЗ. Здесь размещены две формы заявления для участия в тестах — одна на русском, вторая на белорусском языке. Их человек заполняет на выбор. Те, кто не разобрался, как и что заполнять, найдут тут инструкцию по заполнению заявления и заполненный образец.

До того как идти в пункт регистрации, абитуриенту нужно скачать форму заявления, заполнить ее и в период с 2 мая по 1 июня (до 18.00) отправить с личного почтового адреса на адрес электронной почты пункта регистрации. Адреса электронной почты пунктов регистрации размещены внизу инструкции по заполнению заявления .

В ответ пункт регистрации отправит на адрес электронной почты абитуриента лицевой счет для платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ (кроме льготной категории граждан). Такое письмо человеку придет не позднее одного рабочего дня с момента получения пунктом регистрации его заявления. Используя полученный в ответе лицевой счет, не позднее 1 июня абитуриент должен внести плату за прием и оформление документов через систему «Расчет» (ЕРИП).

Чтобы избежать массового скопления людей, в пунктах регистрации организуют предварительную запись — электронную очередь. Перед тем как идти в пункт регистрации, на его сайте нужно уточнить, как и на какую дату записаться.

Разрешив все вопросы с оплатой и электронной записью, абитуриент в указанные дату и время должен лично прийти в пункт регистрации. Здесь ему выдадут пропуск для участия в ЦТ. Для его получения при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность: вид на жительство, удостоверение беженца, — или же справку, которую выдают в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность.

Что делать, если у абитуриента по уважительной причине не получается прийти в пункт регистрации? Тогда зарегистрировать его на ЦТ могут законные представители или представители абитуриента, действующие на основании доверенности, удостоверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом. В первом случае «посредникам» нужно будет предоставить:

документ, удостоверяющий личность,

документ подтверждающий статус законного представителя,

копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенные нотариально.

Во втором:

документ, удостоверяющий личность,

копии документа, удостоверяющего личность абитуриента, заверенные нотариально.

Кроме того, законным представителям или представителям абитуриента, действующим по доверенности, нужно иметь при себе документ, который подтверждает, что абитуриент, которого они записывают на ЦТ, не смог прийти в пункт регистрации по уважительной причине.

Если так случится, что абитуриент отправил заявление на электронную почту пункта регистрации, а потом решил сдавать другие предметы или делать это в ином месте, сообщить о замене он сможет во время личной явки в пункт регистрации. Если же свое решение он меняет уже после получения пропусков, то он должен снова забронировать дату и время посещения пункта регистрации и вновь лично явиться в пункт регистрации, где оформлял пропуска, для перерегистрации. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Напомним, ранее Министерство образования сообщило , что переносить окончание учебного года в школах не будут, он завершится 30 мая. При этом могут быть смещены сроки вступительной кампании, но решение об этом пока не принято. Первое ЦТ — по белорусскому языку — запланировано на 13 июня.

— Мы хотим, чтобы в аудиториях было чуть меньше людей, чем было раньше. Усилим санитарную обработку этих помещений. Мы сейчас запускаем электронную регистрацию, это упростит ситуацию, не нужно будет несколько раз ходить при записи на централизованное тестирование, — рассказал министр образования Игорь Карпенко о проведении централизованного тестирования в нынешнем году. — В том числе обсуждаем при необходимости вопросы возможного смещения сроков проведения вступительной кампании. Но во всяком случае будем наблюдать за той ситуацией, которая развивается.

Кроме того, министр отметил: менять форму и проведение выпускных экзаменов и ЦТ в условиях пандемии не будут.