ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В связи с эпидситуацией схема регистрации абитуриентов на ЦТ изменяется

30.04.2020 12:36 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Беларуси со 2 мая начинается регистрация на централизованное тестирование 2020. Правда, в связи с эпидситуацией правила подачи заявления изменены. На сайте РИКЗ абитуриентам нужно скачать форму заявления, заполнить его в период со 2 мая до 18 часов 1 июня и отправить с личного почтового адреса на электронный ящик пункта регистрации. В ответ придет письмо с лицевым счетом для оплаты в системе ЕРИП. Во избежание массового скопления в пунктах регистрации организуют электронную очередь. В назначенную дату и время абитуриенту выдадут пропуск для участия в ЦТ. Для его получения нужно иметь при себе любой документ, удостоверяющий личность.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси со 2 мая начинается регистрация на централизованное тестирование 2020. Правда, в связи с эпидситуацией правила подачи заявления изменены. На сайте РИКЗ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Введение полной оплаты за отопление и газ для не занятых в экономике переносится на 1 мая 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика