Финансовое оздоровление аграрного сектора области

Источник материала: Кобринский вестник

За январь-декабрь 2019 года в хозяйствах всех категорий Брестской области произведено продукции сельского хозяйства на 4 131,6 млн. руб. с приростом в сопоставимых ценах к предыдущему году на 5,3%. Среди областей республики это самый высокий прирост по производству сельхозпродукции.





Непосредственно сельскохозяйственными организациями области по итогам прошлого года достигнуты наивысокие в стране темпы по производству молока (темп роста 107,0%), его товарности (91,0%), производству (выращиванию) скота и птицы в живом весе (103,5%), сбору овощей (118,5%). В то же время хуже сработали среди областей в части выращивания картофеля (78,9%) и сахарной свеклы (94,7%).

В 2019 году сельхозорганизациями области получено

2746,5 млн руб. выручки от реализации продукции с приростом на 15,8% к уровню предыдущего года, притом опережающим темпом (на 0,6 процентных пункта) по отношению к росту себестоимости реализованной продукции. Уровень рентабельности реализованной продукции составил 9,7% (против 8,9% в 2018 году).

В Брестской области за 2019 год по отношению к 2018 году уменьшилось на 8 хозяйств количество убыточных организаций, основным видом экономической деятельности которых является сельское хозяйство (с 16 на 01.01.2019 до 8 на 01.01.2020), уменьшилась при этом на 27% сумма их чистых убытков (с 12,9 млн. руб. на 01.01.2019 до 9,5 млн. руб. на 01.01.2020).

Из этих хозяйств по итогам 2019 года, как и прежде, сработали с убытком только ОАО «Крышиловичи» Ганцевичского и ОАО «Озяты Агро» Жабинковского районов.

В области целенаправленно выполняются поручения Президента Республики Беларусь по финансовому оздоровлению аграрного сектора.

Начиная с 2016 года, в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 04.07.2016 № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций» оздоравливались 55 хозяйств области, неплатежеспособность которых приобретала или имела устойчивый характер, из которых 31 хозяйство в досудебном оздоровлении и 24 в антикризисном управлении.

В ходе проведения структурных преобразований сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздоровлению, 5 неплатежеспособных сельхозорганизаций реорганизованы путем присоединения к стабильно работающим (КСУП «Гутово» Дрогичинского района присоединено к ОАО «Липникский», ОАО «Шпитали» Жабинковского района – к ОАО «Орепичи», ОАО «Кутузовский» Кобринского района – к ОАО «Любань», ОАО «Хотиславский» Малоритского района –

к ОАО «Брестский мясокомбинат», КСУП «Велемичский» Столинского района – к ОАО «Полесская нива»).

В отношении ОАО «Дрогичинский райагросервис», также подлежащего досудебному оздоровлению, 18 сентября 2019 г. открыта процедура санации.

Еще 13 сельскохозяйственных организаций, ранее подлежащих досудебному оздоровлению в рамках этого Указа, включены в перечень неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, подлежащих финансовому оздоровлению в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 02.10.2018 № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций».

Всего в области в рамках Указа № 399 на 1 января 2020 г. меры финансового оздоровления согласно разработанным бизнес-планам принимаются в отношении 21 сельхозорганизации из 25, включенных в перечень (4 реорганизованы путем присоединения в Барановичском районе – ООО «АгроСервисСтандарт» к ОАО «Агрокомбинат «Мир» и ОАО «Зареченский» к ОАО «Птицефабрика «Дружба», в Ганцевичском – ОАО «Огаревичи» к ОАО «Березовец», в Ляховичском – КСУП «Тальминовичи» к ОАО «Жеребковичи»).

Экономическим судом Брестской области прекращены производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в связи с утверждением мировых соглашений в отношении

16 сельскохозяйственных организаций, подлежащих антикризисному управлению (в Ганцевичском районе – ОАО «Любашево» и ОАО «Возрождение», в Дрогичинском – КСУП «Племенной завод «Закозельский», в Ивановском – ОАО «Октябрь-Агро» и ОАО «Боровица», в Кобринском – ОАО «Минянка» и ОАО «Киселевцы», в Лунинецком – КУП «Межлесское», КСУП «Озерница» и КСУП «Дятловичский», в Пинском – ОАО «Сошненское-агро», ОАО «Плещицы», ОАО «Охово» и СУП «Кончицы-агро», в Столинском – КСУП «Дубайский» и КСУП «Рубельский»).

В результате, после проведенных структурных преобразований и заключения мировых соглашений, на 1 января 2020 г. в Брестской области остались 12 сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздоровлению, и 8 сельхозорганизаций, находящихся в процедуре антикризисного управления.

Нормы Указа № 253 позволили неплатежеспособным хозяйствам отсрочить (рассрочить) порядка 20% своих финансовых обязательств (из 374,7 млн. руб. всех обязательств – передано кредитной задолженности в ОАО «Агентство по управлению активами» на 61,3 млн. руб., реструктуризировано кредиторской задолженности на 12,7 млн. руб.).

Кроме этого поддержка со стороны государства оказывалась таким хозяйствам наряду с другими, прежде всего, путем финансирования своевременного приобретения ГСМ под сезонные работы, через перерабатывающие предприятия посредством предоставления авансов под поставку сырья, через ОАО «Брестоблагросервис» путем поставок минеральных удобрений и средств защиты растений.

Применение норм Указа за № 399 в отличие от Указа № 253 позволило неплатежеспособным хозяйствам области отсрочить (рассрочить) значительный размер финансовых обязательств, за исключением задолженности по лизингу, за нефтепродукты и перед молокоперерабатывающими предприятиями по выданным авансам (из 230,2 млн. рублей всех обязательств реструктуризировано 111,2 млн. руб.).

Вследствие принятых мер, в большинстве этих хозяйств улучшились производственные и финансовые результаты.

Вместе с тем на 01.01.2020 из 12 сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздоровлению, платежеспособность улучшилась, но не восстановлена в одном хозяйстве (ОАО «Липникский» Дрогичинского района), а из 8 сельхозорганизаций, находящихся в процедуре антикризисного управления, платежеспособность улучшилась, но не восстановлена – в 6 (ОАО «Крышиловичи» Ганцевичского, ОАО «Пеняково» и ОАО «Осиповичи» Дрогичинского, ОАО «Кобринрайагросервис» Кобринского, ОАО «Дворецкий» Лунинецкого, КСУП «Припять-2009» Столинского районов), и ухудшилась платежеспособность – в 1 организации (СУП «ПинскдревАгро» Пинского района).

В связи с ненадлежащим выполнением требований вышеназванных указов в 2019 году к дисциплинарной ответственности привлечены 11 должностных лиц райисполкомов и сельскохозяйственных организаций области.

Контроль за выполнением поручений Главы государства по финансовому оздоровлению аграрного сектора будет продолжен Комитетом госконтроля Брестской области.