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ФПБ отказалась от маёвок и митингов на 1 мая
30.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Федерация профсоюзов Беларуси отказалась от маевок и митингов на 1 мая, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда.
По его словам, суть праздника — в объединении, солидарности трудящихся. А сегодня тот случай, когда свою солидарность нужно проявить другим образом: не шумными многолюдными праздниками и концертами, а объединением усилий в борьбе с распространением пандемии.
Федерация профсоюзов в этом отношении делает очень многое. ФПБ отказалась от всех непервостепенных расходов. Эти деньги направляются на закупку защитных и дезсредств для работников предприятий. Так поступили профсоюзные организации всех уровней — от отраслевых и региональных до первичек. В организациях созданы кассы взаимопощи. Из них выплачивается материальная помощь работникам, которые в силу сложной ситуации на том или ином предприятии наиболее в этом нуждаются. Всего на эти цели из профсоюзных касс взаимопомощи с начала апреля потрачено около Br5 млн.
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