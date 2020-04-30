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ФПБ отказалась от маёвок и митингов на 1 мая

30.04.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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ФПБ отказалась от маёвок и митингов на 1 маяФедерация профсоюзов Беларуси отказалась от маевок и митингов на 1 мая, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда.

«В этом году 1 мая проходит в непривычном для нас формате. И в сложившейся ситуации мы приняли единственное правильное для нас решение: это отказаться от традиционных массовых мероприятий в День труда — маевок, митингов», — сказал Михаил Орда.

По его словам, суть праздника — в объединении, солидарности трудящихся. А сегодня тот случай, когда свою солидарность нужно проявить другим образом: не шумными многолюдными праздниками и концертами, а объединением усилий в борьбе с распространением пандемии.

Федерация профсоюзов в этом отношении делает очень многое. ФПБ отказалась от всех непервостепенных расходов. Эти деньги направляются на закупку защитных и дезсредств для работников предприятий. Так поступили профсоюзные организации всех уровней — от отраслевых и региональных до первичек. В организациях созданы кассы взаимопощи. Из них выплачивается материальная помощь работникам, которые в силу сложной ситуации на том или ином предприятии наиболее в этом нуждаются. Всего на эти цели из профсоюзных касс взаимопомощи с начала апреля потрачено около Br5 млн.

По информации БелТА

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