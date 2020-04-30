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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В некоторых районах Минской области сохраняются ограничения на посещение лесов Дождливая погода улучшила ситуацию, но в некоторых районах Минской области ограничения на посещение лесов сохраняются. В частности, в Вилейском, Молодечненском,...

Дождливая погода улучшила ситуацию, но в некоторых районах Минской области ограничения на посещение лесов сохраняются. В частности, в Вилейском, Молодечненском, Воложинском, Борисовском, Пуховичском, Солигорском и Любанском. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 25 базовых величин. Из-за минимального количества осадков риск возникновения пожаров в теплый период значительно повышается. Оперативные изменения в ограничениях на посещения - на интерактивной карте на сайте Министерства лесного хозяйства.