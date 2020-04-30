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В некоторых районах Минской области сохраняются ограничения на посещение лесов
30.04.2020 15:38 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДождливая погода улучшила ситуацию, но в некоторых районах Минской области ограничения на посещение лесов сохраняются. В частности, в Вилейском, Молодечненском, Воложинском, Борисовском, Пуховичском, Солигорском и Любанском. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 25 базовых величин. Из-за минимального количества осадков риск возникновения пожаров в теплый период значительно повышается. Оперативные изменения в ограничениях на посещения - на интерактивной карте на сайте Министерства лесного хозяйства.
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Дождливая погода улучшила ситуацию, но в некоторых районах Минской области ограничения на посещение лесов сохраняются. В частности, в Вилейском, Молодечненском,...
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