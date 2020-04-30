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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Живописные пейзажи ждут посетителей Ботанического сада Найти вдохновение, а также сделать цветочное селфи и просто провести время на свежем воздухе. Ботанический сад начал летний сезон. Живописные пейзажи ждут...

Найти вдохновение, а также сделать цветочное селфи и просто провести время на свежем воздухе. Ботанический сад начал летний сезон. Живописные пейзажи ждут посетителей. Сейчас там цветут магнолии нарциссы, гиацинты.Вся палитра весны - уКрасный, желтый, розовый, фиолетовый цвета... Ботанический сад сейчас - настоящая картина с абстракцией. На природном полотне в 93 гектара свои краски раскрыли тюльпаны, гиацинты, примулы. К цветению готовится и сакура.Одними из первых веяние весны ощутили ирисовые. В коллекции Ботанического сада - их более четырех сотен сортов. У некоторых из них сейчас массовое цветение. Красуются также магнолии, форзиции, рододендроны. Цветы распускаются и на деревьях.Горожане приходят сюда, чтобы насладиться цветущей весенней природой, художники здесь ищут краски и вдохновение, а фотографы - удачный снимок. Кстати, чтобы посетители успели все, Ботанический сад с 1 мая продлевает время работы на три часа.Прогуляться по аллеям можно будет с 10 утра до 9 вечера.