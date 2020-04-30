Чем может обернуться получение зарплаты в конверте?

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Вот уже некоторое время в нашем обиходе присутствует словосочетание «зарплата в конверте». Не секрет, что работодатель, особенно в организациях негосударственной формы собственности, платит заработную плату из двух частей. И проблема не только в том, что, выдавая львиную долю заработка «в конверте», работодатель недоплачивает налоги в бюджет и сборы Фонд социальной защиты населения, но даже в том, что при этом работник лишается всех положенных ему социальных гарантий.

Чем это может обернуться рассказывает главный контролер-ревизор областного управления Фонда социальной защиты населения Лариса Ванишевская.

Работник может рассчитывать на отпускные и на оплату больничного листа из суммы заработка полученного только по ведомости. Работник не имеет прав не работать в выходные и праздничные дни либо привлекаться к такой работе в установленном порядке, с обязательной выплатой компенсации. Выходя на пенсию он обнаруживает, что при, казалось бы, больших заработках и неплохом стаже, ему назначается минимальная пенсия.

При оформлении на пенсию окажется, что либо он вообще не получал заработную плату, либо получал ее в минимальном размере. А ведь именно, исходя, из официальной информации и рассчитывается будущая пенсия.

А где отражена информация об участии граждан в социальном страховании и как ее можно узнать?

— С января 2003 года создан единый банк данных, содержащих сведения о всех работающих гражданах (застрахованных лицах) и об их участии в страховании. Информация содержится на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, является конфиденциальной и используется только для целей государственного социального страхования. Согласно закону каждый гражданин имеет право получать в органах Фона информацию, содержащуюся на его индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.

Есть ли ограничение при начислении страховых взносов?

— Для плательщиков установлен нижний и верхний предел при исчислении страховых взносов. Нижний предел – сумма страховых взносов исчисленная из размера минимальной заработной платы, установленной законодательством и проиндексированной в месяце, за который начислены взносы. Данная норма определена положение об уплате обязательных страховых взносов, взносов на ппс и иных платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, утв. От 16.01.2009г. № 40. Верхнее ограничение – не начисляются страховые взносы с выплат, начисленных работнику превышающих пятикратную величину средней заработной платы в республики за месяц, предшествующий месяцу, за который уплачиваются

Из каких сумм заработка назначается пенсия?

— На лицевом счете отражен размер заработка, суммы отчислений в Фонд страховых взносов и периоды работы, за который начислен заработок. Исходя из данных этих данных осуществляется назначение пенсии.

Как отразится неофициально выплаченная заработная плата на размере социальных выплат?

— В случае возникновения проблем со здоровьем работник получит оплату больничного листка по временной нетрудоспособности и по беременности и родам из расчета только официально полученной заработной платы.

А если человек получает заработную плату только «в конверте», каких социальных льгот он лишается?

В случае болезни работника не будет оплачен листок по временной нетрудоспособности. В случае травмирования работника, получающего заработную плату «в конверте» размер пенсии по инвалидности будет значительно ниже. В случае гибели работника, который не оформил трудовой договор с нанимателем и за которого не уплачивались страховые взносы, его дети не получат социальную пенсию.

Большинство из нас платит налоги, и платит честно, чтобы не нарушать закон. А соглашаясь на зарплату «в конверте», в обход ведомости и собственно положенных социальных отчислений, люди обрекают себя на жизнь вне правил. Так что не забывайте о своих правах и активно отстаивайте их, если это необходимо.

Инна Хорошко, начальник Кореличского районного сектора

Гродненского облуправления Фонда

социальной защиты населения