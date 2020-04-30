«Вирусная нагрузка упала». Дело о заражении ВИЧ годовалой девочки в Пинске передали в Минск

Источник материала: Tut.by

Расследованием уголовного дела о заражении ВИЧ годовалой девочки в Пинске занимается Центральный аппарат СК, сообщил TUT.BY начальник отдела информации и связей с общественностью ведомства Сергей Кабакович. Оно еще не закончено.



Мирослава. Фото: Медиа-Полесье

Потерпевшей девочке уже год и три месяца. После выписки из минской больницы в марте ребенок живет в квартире в Пинске с родителями и тремя братьями.

— Нас пока никуда не вызывали. Мы сами все об уголовном деле узнаем из новостей. Вот недавно сказали, что главный врач пинской детской больницы ушел с должности , — рассказала TUT.BY мать девочки Светлана.

По словам мамы, дочь чувствует себя хорошо.

— Она у нас уже пошла. С дочерью все хорошо. Вирусная нагрузка упала. Справляемся потихоньку. Братья между собой соревнуются, кто будет с сестрой играть, — сообщила Светлана.

Напомним, ВИЧ у годовалой жительницы Пинска обнаружили в январе этого года. После этого проверили всю семью: маму, папу и четверых братьев. У всех результат анализа был отрицательным. Мама девочки обратилась в Следственный комитет с требованием провести проверку. 15 февраля следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.

В марте проверку по факту заражения девочки завершила комиссия Минздрава . Результаты медики направили в Следственный комитет. Во время проверки специалисты обследовали на ВИЧ всех детей, которые в тот момент находились в больнице. Других случаев заражения не выявлено.

В середине апреля стало известно, что бывший главный врач «Пинской детской больницы» ушел с должности.