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«Вирусная нагрузка упала». Дело о заражении ВИЧ годовалой девочки в Пинске передали в Минск
30.04.2020 15:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Расследованием уголовного дела о
Потерпевшей девочке уже год и три месяца. После выписки из минской больницы в марте ребенок живет в квартире в Пинске с родителями и тремя братьями.
— Нас пока никуда не вызывали. Мы сами все об уголовном деле узнаем из новостей. Вот недавно сказали, что главный врач пинской детской больницы
По словам мамы, дочь чувствует себя хорошо.
— Она у нас уже пошла. С дочерью все хорошо. Вирусная нагрузка упала. Справляемся потихоньку. Братья между собой соревнуются, кто будет с сестрой играть, — сообщила Светлана.
Напомним, ВИЧ у годовалой жительницы Пинска обнаружили в январе этого года. После этого проверили всю семью: маму, папу и четверых братьев. У всех результат анализа был отрицательным. Мама девочки обратилась в Следственный комитет с требованием провести проверку. 15 февраля следователи возбудили
В марте проверку по факту заражения девочки
В середине апреля стало известно, что бывший главный врач «Пинской детской больницы» ушел с должности.
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Материалы дела переданы в Центральный аппарат СК.
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