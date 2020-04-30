В Бресте нашли редкую (и красивую) ныряющую утку

Источник материала: Tut.by

29 апреля в Брестской крепости орнитологи заметили выводок большого крохаля, сообщает сайт Национального парка Беловежская пуща .



Фото: НП ПБ

Самка с семью утятами плавала и кормилась на одном из рукавов реки Мухавец. Возраст птенцов — менее недели. Они плавали, ныряли и «катались» на спине матери, рассказал автор наблюдения Вадим Прокопчук.





Большой крохаль — это редкая утка, занесенная в Красную книгу Беларуси. Этот вид гнездится у нас настолько редко, что каждый случай рассматривает специальная орнито-фаунистическая комиссия. Причем большие крохали, как правило, выбирают большие озера, расположенные в основном на севере страны, с чистой водой и богатыми запасами рыбы. Однако за последние годы зарегистрировано несколько фактов гнездования для западной и юго-западной части страны.





Большой крохаль ежегодно регистрируется на весенней и осенней миграции, в том числе на водоемах Беловежской Пущи.



