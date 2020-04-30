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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как избавиться от рекламы в почтовых ящиках Реклама, кажется, заполонила мир. Она в интернете, на билбордах, в СМИ. Огромное количество листовок приходит по почте. Имеют ли право нам присылать письма с...

Реклама, кажется, заполонила мир. Она в интернете, на билбордах, в СМИ. Огромное количество листовок приходит по почте. Имеют ли право нам присылать письма с рекламой своих товаров и услуг? И можно ли от нее отказаться? Узнала Наталья Хомич.Установим окна, дадим деньги в долг, вылечим зубы. Почтовые ящики ломятся от огромного количества рекламных листовок.Рабочее утро Андрея Владимировича начинается со сбора макулатуры. Каждый день в урнах и на полу его ждет новая партия буклетов.Из-за кипы листовок теряется нужная корреспонденция: жировки, уведомления и письма. Жильцы задаются вопросом: можно ли избавить себя от навязчивой рекламы?Почтовые ящики принадлежат жильцам. Соответственно, только с их разрешения в них может попадать рекламная печатная продукция. Либо та, которая предусмотрена. Но рекламодатели разрешения оставить буклет или листовку не спрашивают. Да и в законе распространение рекламы через почтовые ящики не запрещено.Есть один простой способ отказаться от надоедливой рекламы - указать на почтовом ящике, что вы не желаете получать листовки. Если у вас не получается достучаться до рекламодателя, вы можете обратиться в местный исполнительный орган для применения мер.