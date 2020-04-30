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Как избавиться от рекламы в почтовых ящиках

30.04.2020 19:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Реклама, кажется, заполонила мир. Она  в интернете, на билбордах, в СМИ. Огромное количество листовок приходит по почте. Имеют ли право нам присылать письма с рекламой своих товаров и услуг? И можно ли от нее отказаться? Узнала Наталья Хомич. 

Установим окна, дадим деньги в долг, вылечим зубы.  Почтовые ящики ломятся от огромного количества рекламных листовок.

Рабочее утро Андрея Владимировича начинается со сбора макулатуры. Каждый день в урнах и на полу его ждет новая партия буклетов. 

Андрей Ясюченя, рабочий по комплексной уборке ЖЭУ № 9 Фрунзенского района г. Минска: "Каждое утро более сотни листовок,  такое ощущение, что людям эта реклама вообще не интересна".

Из-за кипы листовок теряется нужная корреспонденция:  жировки, уведомления и письма. Жильцы задаются вопросом: можно ли избавить себя от навязчивой рекламы?

Почтовые ящики принадлежат жильцам. Соответственно, только с их разрешения в них может попадать  рекламная  печатная продукция. Либо та, которая предусмотрена. Но рекламодатели разрешения оставить буклет или листовку  не спрашивают. Да и в законе  распространение рекламы  через почтовые ящики не запрещено.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ: "Примерно учитывая то, что слишком много было жалоб, а реально возможности отказаться нет, в проект закона о рекламе в  ближайшем времени будут внесены изменения. По первому требованию собственника почтового ящика рекламодатель обязан прекратить распространение рекламы".

Есть один простой способ отказаться от надоедливой рекламы - указать на почтовом ящике, что вы не желаете получать листовки. Если у вас не получается достучаться до рекламодателя, вы можете обратиться в местный исполнительный орган для применения мер.

 
Теги: Минск
 
 
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Реклама, кажется, заполонила мир. Она  в интернете, на билбордах, в СМИ. Огромное количество листовок приходит по почте. Имеют ли право нам присылать письма с...
 
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