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Как избавиться от рекламы в почтовых ящиках
30.04.2020 19:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРеклама, кажется, заполонила мир. Она в интернете, на билбордах, в СМИ. Огромное количество листовок приходит по почте. Имеют ли право нам присылать письма с рекламой своих товаров и услуг? И можно ли от нее отказаться? Узнала Наталья Хомич.
Установим окна, дадим деньги в долг, вылечим зубы. Почтовые ящики ломятся от огромного количества рекламных листовок.
Рабочее утро Андрея Владимировича начинается со сбора макулатуры. Каждый день в урнах и на полу его ждет новая партия буклетов.
Андрей Ясюченя, рабочий по комплексной уборке ЖЭУ № 9 Фрунзенского района г. Минска: "Каждое утро более сотни листовок, такое ощущение, что людям эта реклама вообще не интересна".
Из-за кипы листовок теряется нужная корреспонденция: жировки, уведомления и письма. Жильцы задаются вопросом: можно ли избавить себя от навязчивой рекламы?
Почтовые ящики принадлежат жильцам. Соответственно, только с их разрешения в них может попадать рекламная печатная продукция. Либо та, которая предусмотрена. Но рекламодатели разрешения оставить буклет или листовку не спрашивают. Да и в законе распространение рекламы через почтовые ящики не запрещено.
Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ: "Примерно учитывая то, что слишком много было жалоб, а реально возможности отказаться нет, в проект закона о рекламе в ближайшем времени будут внесены изменения. По первому требованию собственника почтового ящика рекламодатель обязан прекратить распространение рекламы".
Есть один простой способ отказаться от надоедливой рекламы - указать на почтовом ящике, что вы не желаете получать листовки. Если у вас не получается достучаться до рекламодателя, вы можете обратиться в местный исполнительный орган для применения мер.
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Реклама, кажется, заполонила мир. Она в интернете, на билбордах, в СМИ. Огромное количество листовок приходит по почте. Имеют ли право нам присылать письма с...
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