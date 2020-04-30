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Церемония передачи капсул прошла сегодня на площадке перед храмом-памятником в честь Всех Святых

30.04.2020 19:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В основании главного храма Вооруженных Сил России будет белорусская земля  с мест захоронений времен Великой Отечественной войны. Церемония передачи капсул прошла сегодня на площадке перед храмом-памятником в честь Всех Святых. 

Именно эта православная архитектурная доминанта  стала законодательницей новых форм исторической памяти! Здесь впервые в истории Беларуси  появилась крипта, в которой увековечена память о воинах и жертвах,  послуживших освобождению Отечества в разные периоды. Этот опыт решили перенять и наши соседи. Семь капсул из шести областей Беларуси и города Минска, а также  каталог захоронений  отправились в собор в Подмосковье.

протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода г. Минска: "Первый опыт соприкосновения с нашей историей в крипте показал, насколько сама форма памяти оказалась востребованной, нужной и вовремя. Я сужу по молодым людям, которые приходят и посещают крипту. Происходит, если хотите, перезагрузка сознания в отношении истории, в отношении подвига наших людей, в отношении Великой Отечественной войны и нашей Победы". 

В Беларуси готовятся к кульминации духовно-исторической, патриотической и образовательной акции "Во славу общей Победы". "Народный архив" по горсти из каждого уголка страны уже сформирован. Торжественная церемония закладки капсул  планируется к 75-й годовщине Великой Победы.

 
Теги: Минск
 
 
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В основании главного храма Вооруженных Сил России будет белорусская земля  с мест захоронений времен Великой Отечественной войны. Церемония передачи капсул...
 
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