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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Восстановленную "Катюшу" готовят к установке у Кургана Славы Особое внимание - к памятным местам и мемориалам. В Минской области продолжается благоустройство символов Великой Победы. Один из самых известных - Курган Славы -...

Особое внимание - к памятным местам и мемориалам. В Минской области продолжается благоустройство символов Великой Победы. Один из самых известных - Курган Славы - не первый год под опекой Федерации профсоюзов Беларуси. Благодаря специалистам, экспозицию под открытым небом в этом году украсит легендарная "Катюша". Машина готовится к установке. Технику нашли и привезли из Ленинградской области и полностью восстановили.Многие оригинальные предметы времен Великой Отечественной войны, такие, как оружие, а также личные вещи можно увидеть и на тематической выставке в Минском областном краеведческом музее в Молодечно.