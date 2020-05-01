|
Уважаемые труженики Пинщины, ветераны труда, активисты профсоюзного движения!
01.05.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Только добросовестный, ответственный труд может сделать достойнее жизнь каждого человека и всего общества, повысить благополучие родного края. Все, чем по праву гордится Пинщина — это результаты усилий наших жителей.
В этот день мы выражаем искреннюю признательность ветеранам труда, чьими руками создавалось национальное достояние, и чествуем молодую смену тружеников, которые приумножают это богатство.
В этот Первомайский день желаем всем хорошего настроения, благополучия, успехов в труде, счастья, мира и добра!
Пинское районное объединение федерации профсоюзов Беларуси
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)