Уважаемые труженики Пинщины, ветераны труда, активисты профсоюзного движения!

Источник материала: Полесская правда



От всей души поздравляем вас с Праздником труда – 1 Мая. Первомай – это в первую очередь дань уважения людям труда, тем традициям, которые были когда-то заложены и до сих пор бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.

Только добросовестный, ответственный труд может сделать достойнее жизнь каждого человека и всего общества, повысить благополучие родного края. Все, чем по праву гордится Пинщина — это результаты усилий наших жителей.

В этот день мы выражаем искреннюю признательность ветеранам труда, чьими руками создавалось национальное достояние, и чествуем молодую смену тружеников, которые приумножают это богатство.

В этот Первомайский день желаем всем хорошего настроения, благополучия, успехов в труде, счастья, мира и добра!

Пинское районное объединение федерации профсоюзов Беларуси