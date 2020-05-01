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140 тысяч рублей за лот. Кто арендует павильон возле фонтана на Советской?

01.05.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

30 апреля прошел аукцион на право аренды стеклянного павильона в комплексе с фонтаном на улице Советской в Бресте, сообщает «Вечерний Брест».


Торги собрали более 10 участников, включая столичную фирму. Право аренды за 140 тысяч рублей досталось брестской компании «Вкусно и легко», в структуре которой ресторан-караоке «12 стульев» и служба доставки «Наша пицца».

— Мы надеемся, что новый виток туризму придаст и разумное использование такого интересного с архитектурной точки зрения объекта, как стеклянный павильон. Это возможно в том случае, если в нем разместятся не только кафе, но и привлекательные туристические сервисы, — прокомментировал итоги торгов первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.

Собственник «Вкусно и легко» Роман Рощин после аукциона сказал, что помимо общепита, хотел бы в павильоне «сделать что-то полезное для Бреста».

 
Теги: Брест
 
 
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