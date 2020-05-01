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Прогноз отличный, но на шашлыки - нельзя! Погода в Витебске на длинные майские выходные

01.05.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прогноз Белгидромета на эти большие выходные просто отличный: тепло, солнечно и дождь только в последний день перед выходом на работу — в воскресенье. Жаль, что придется сидеть дома, врачи настоятельно это рекомендуют. Давайте будем благоразумны: шашлыки и другие поездки отложим до лучших времен.


Фото: Ольга Буракова

В пятницу, 1 мая, без осадков. Температура воздуха днем +11…13°С.

В субботу, 2 мая, ночью +5…7°С, днем +14…16°С. Но день будет ветреным.

В воскресенье, 3 мая, ожидаются дождь и гроза. Термометр в дневные часы покажет до +18°С.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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Прогноз Белгидромета на эти большие выходные просто отличный: тепло, солнечно и дождь только в последний день перед выходом на работу - в воскресенье.
 
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