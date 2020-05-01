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Прогноз отличный, но на шашлыки - нельзя! Погода в Витебске на длинные майские выходные
01.05.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу, 1 мая, без осадков. Температура воздуха днем +11…13°С.
В субботу, 2 мая, ночью +5…7°С, днем +14…16°С. Но день будет ветреным.
В воскресенье, 3 мая, ожидаются дождь и гроза. Термометр в дневные часы покажет до +18°С.
Хороших выходных, друзья!
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Прогноз Белгидромета на эти большие выходные просто отличный: тепло, солнечно и дождь только в последний день перед выходом на работу - в воскресенье.
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